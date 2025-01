Pallamano: A1; Handball Erice, vittoria e titolo d'inverno

Handball Erice campione d'inverno.

Una super vittoria, per 30-18, dopo una gara dominata, contro le forti rivali del Salerno, ha sancito la superiorità della squadra siciliana in questa prima metà del campionato di A1 femminile di pallamano. Ottimo l'esordio di un volto nuovo, ovvero della spagnola Alexandrina Barbosa Cabral, autrice di due reti e di pregevoli giocate.

Messe presto le cose in chiaro (6-4 al 10', 12-6 al 23'), l'Handball Erice ha unito una fase difensiva granitica e un attacco capace di essere veloce o paziente: a secondo della situazione che la gara proponeva. Trascinata dall'estro di Gabriel Pessoa, dalla potenza di Laeticia Ateba, e dalla serata di grazia di Daniela Pinto Pereira (muro invalicabile fra i pali), le Arpie hanno chiuso con agio il primo tempo, e tenuto in mano le redini anche nel secondo.

"Sono molto contenta - sottolinea il terzino Alexandrina Barbosa Cabral - di questo primo impatto con la pallamano italiana, è stata una partita giocata bene, e le mie sensazioni in campo sono state molto positive. Adesso, sappiamo di dover migliorare, sia in attacco che in difesa, ma questa nuova avventura mi eccita molto. Intanto, partiamo da questa ottima prestazione e guardiamo avanti con ottimismo".



