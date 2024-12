Nasce Evolvera, la 'compagna digitale' sullo smartwatch

Non ti porterà il caffè a letto, ma di certo ti potrà consigliare i migliori bar in zona, o anche quelli del tuo prossimo viaggio. Non è la fidanzata ideale o un'amica ma di certo è la "compagna digitale" che tutti hanno desiderato almeno una volta nella vita. Anche perché sta in uno smartwatch ed è una intelligenza artificiale conversazionale.

Innova, innovativa startup italiana guidata dal presidente e fondatore Giuseppe Giorgianni, si prepara al Ces 2025, dal 7 al 10 gennaio a Las Vegas, il più grande e prestigioso evento tecnologico a livello mondiale, dove presenterà Evolvera, il primo smartwatch dotato di Intelligenza Artificiale completamente personalizzabile. Un prodotto rivoluzionario che ridefinisce il concetto di wearable tech (i dispositivi che si possono indossare). Perché Evolvera sarà il "vestito" necessario cucito su misura dell'utente, visto che lo studierà con attenzione per integrarsi completamente con la sua vita quotidiana.

"Siamo entusiasti di portare al Ces una tecnologia made in Italy che ridefinirà il futuro delle tecnologie indossabili ma cercherà anche di migliorare concretamente la vita delle persone - spiega Giuseppe Giorgianni -. Con Evolvera, non stiamo solo lanciando un nuovo smartwatch, ma vogliamo aprire le porte a una nuova era dell'intelligenza artificiale indossabile: sarà la tecnologia ad adattarsi alle persone, e non il contrario".

Evolvera è empatica, elegante (design Made in Italy, ovviamente) e soprattutto si autoconosce e comprende i suoi limiti: non si può sostituire di certo agli affetti o ai comportamenti umani ma si adatta alle esigenze, diventando una (oppure uno, naturalmente) "compagna digitale" capace di anticipare le necessità, migliorando il benessere e l'efficienza personale puntando a trasformare profondamente il modo in cui le persone interagiscono con la tecnologia indossabile. Sempre dal proprio polso.

Giuseppe Giorgianni, ingegnere siciliano, classe 1975, non è nuovo a queste proposte e soprattutto è al suo terzo Ces (i primi sono stati nel 2022 e nel 2024) dove presenterà appunto Evolvera. Indicato da Forbes come uno dei più innovativi esperti di Telemedicina (ha creato CheckMed, programma di assistenza remota ai pazienti, ma soprattutto Olivia, la "badante digitale"), Giorgianni ha sviluppato progetti sia in questo campo che in ambito turistico, di promozione dei territori (Kelly, la "digital concierge") e di organizzazione (Sofia che risponde in tempo reale a domande sulle politiche HR, sugli orari di lavoro e sulle procedure di rimborso spese). Evolvera sarà presentata al Ces e poi si preparerà al lancio internazionale: abbraccerà infatti sia il mercato business che quello consumer.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA