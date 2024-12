Calcio: Palermo; Dionisi, 'La squadra ha perso serenità'

"La squadra ha perso serenità, sicuramente qualcosa si è rotto. Con prestazioni molto positive non sono arrivati risultati positivi. Giochiamo con il freno a mano tirato, siamo in deficit in termini realizzativi su azione e questo toglie certezze". Alessio Dionisi è impietrito dopo un'altra sconfitta del Palermo all'overtime, quella di oggi in casa del Cittadella è emblematica di un 2024 iniziato male e finito peggio.

Il tecnico rosanero è quasi senza parole. "Difficile dire qualcosa - aggiunge - dopo una sconfitta del genere. Nella ripresa abbiamo giocato con un altro piglio, creando e calciando più degli altri, poi la beffa. Anche il pari ci stava stretto dopo quanto visto nella ripresa. Purtroppo il malcontento porta negatività e i giocatori giocano con un peso diverso. Dobbiamo scrollarci di dosso le paure, ma dobbiamo fare di più nelle prestazioni. Nei risultati non siamo mai decollati".



