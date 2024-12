Otto auto incendiate a Palermo e a Gela

Quattro auto incendiate a Gela e altrettante a Palermo. Nella città del Nisseno il rogo è certamente doloso: partito da una vettura, si è esteso ad altri ttre mezzi. Anche a Palermo, con ogni probabilità, le fiamme sono state appiccate volontariamente.

A Gela l'incendio notturno è avvenuto in via Generale Cascino, zona densamante popolata e con molte attività commerciali e un'area di servizio. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

A Palermo il rogo è avvenuto in via Gian Giacomo Adria, tra via Filippo Parlatore e via Serradifalco e ha impegnato due squadre dei vigili del fuoco che hanno impedito il propagarsi delle fiamme ad altre vetture parcheggiate.



