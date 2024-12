Scontro tra furgone e autocisterna a Catania, una vittima

Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in uno scontro tra un furgone e un'autocisterna che trasportava carburante avvenuto sulla tangenziale di Catania, nei pressi della zona industriale. Sul posto stanno operando più squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale e del reparto Nucleare biologico chimico e radiologico per verificare eventuali sversamenti di benzine. I pompieri hanno già provveduto a mettere in sicurezza le persone coinvolte e il luogo dell'incidente stradale. Le due persone ferite sono state affidate a personale del 118. Sul posto, per i rilievi e le indagini, è presente la polizia stradale.



