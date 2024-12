Pallanuoto:A1;Ekipe Orizzonte ospite della neopromossa Lazio

Dopo le due settimane di pausa successive alla partita persa in extremis sul campo della Sis Roma, l'Ekipe Orizzonte vuol chiudere l'anno con una prova convincente. La formazione catanese domani, per il turno conclusivo del girone d'andata di serie A1, è ospite della Lazio Nuoto.

"Anche se giocheremo contro una neopromossa - dichiara Gaia Gagliardi, numero 9 dell'Ekipe Orizzonte - sappiamo bene che si tratta di una squadra che quest'anno sta facendo grandissimi progressi. Ci accingiamo a giocare questa partita con grande entusiasmo e determinazione. Scenderemo in campo forti e coese".





