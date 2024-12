Terna avvia iter per elettrificazione ferrovia Palermo-Trapani

Via libera all'iter autorizzativo per la realizzazione delle opere necessarie all'alimentazione elettrica della linea ferroviaria Trapani-Palermo, con pubblicazione da parte di Terna dell'avviso con le particelle delle aree potenzialmente interessate dall'intervento.

L'iniziativa segue l'avvio della procedura da parte della Regione siciliana.

Il progetto, per cui la società guidata da Giuseppina Di Foggia investirà circa 17 milioni di euro, prevede la realizzazione di una nuova stazione elettrica di smistamento a 150 kV in località Bruca (Trapani). La nuova infrastruttura sarà connessa all'adiacente sottostazione di Rete Ferroviaria Italiana tramite raccordi misti aereo/cavo alla esistente linea Custonaci-Alcamo.

L'opera, inserita nell'ambito degli interventi di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, contribuirà alla velocizzazione della linea ferroviaria Trapani-Palermo, favorendo una mobilità sostenibile in Sicilia. La nuova infrastruttura migliorerà significativamente la continuità e l'affidabilità del servizio elettrico, promuovendo al contempo lo sviluppo economico e territoriale dell'area coinvolta.

A partire dalla data di pubblicazione dell'avviso, i cittadini e i proprietari delle particelle interessate avranno 30 giorni consecutivi per visionare la documentazione progettuale presso gli uffici della Regione e dei Comuni di Buseto Palizzolo ed Erice e sui rispettivi siti informatici e albi pretori online.





