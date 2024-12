Natale a Burgio con presepe e spettacolo al Castello Peralta

È tutto pronto a Burgio (Agrigento) per la quattordicesima edizione di "Presepi in festa", appuntamento tradizionale organizzato nel comune dell'entroterra agrigentino, noto anche per la sua millenaria tradizione ceramica.

La manifestazione, in programma il 23, 26, 30 di dicembre e il 5 di gennaio, prevede la riproduzione della natività con uno spettacolo musicale allestito all'esterno del Castello Peralta, maniero medievale di epoca normanna risalente al XII° secolo, che da un'altura sovrasta il borgo.

Lo spettacolo, scritto e diretto da Salvatore Monte, si compone di parti recitate e momenti musicali eseguiti dalla banda municipale. A completare il quadro esibizioni di artisti di strada. Sono in programma anche degustazioni di prodotti tipici, con particolare attenzione alla valorizzazione delle arance, che caratterizzano la tradizione agricola di Burgio. Da stasera al 22 dicembre, infine, l'ex casello ferroviario è stato trasformato in "Casa di Babbo Natale", con attrazioni destinate ai bambini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA