Pallanuoto: gara senza storia, Telimar travolto a Trieste

Trasferta amarissima per il Telimar Palermo. In trasferta al Polo natatorio "Bruno Bianchi" di Trieste i siciliani sono travolti 14-4, in una partita a senso unico, che permette ai giuliani di scavalcare proprio il Club dell'Addaura in classifica. Per il riscatto bisognerà attendere parecchio: il prossimo appuntamento per i palermitani è fissato per venerdì 15 gennaio, quando a Terrasini arriverà proprio il Posillipo.

I parziali sono disarmanti, i padroni di casa dominano 4-0, 4-1, 5-1 i primi tre tempi, poi gli alabardati si rilassano e il Telimar vince l'ultima frazione di gioco, di misura, per 1-2 Sempre tutto facile per la Pallanuoto Trieste, mentre il Club dell'Addaura è irriconoscibile in difesa e troppo poco incisivo in attacco. Ci sarà tempo per riflettere sui tanti errori.

intanto il finale di anno è decisamente senza botti per i palermitani.



