Capitaneria,24mila migranti soccorsi in 2 anni nel Mediterraneo

Negli ultimi due anni sono state 27.333 le persone soccorse nelle acque del Mediterraneo di competenza della direzione marittima della Sicilia Occidentale.

Di questi 24.323 sono stati migranti. Sono i dati che sono stati forniti oggi nel corso della presentazione del calendario della Capitaneria di Porto al Marina Convention Center - Molo Trapezoidale di Palermo. La manifestazione si è svolta alla presenza del comandante del direttore marittimo della Sicilia occidentale, contrammiraglio Raffaele Macauda, e autorità civili e militari. Nella sala anche un folto gruppo di studenti. "Il calendario originale - ha detto il comandante - sia nella tecnica che nel linguaggio, affidato a un emergente artista che ha saputo riassumere in dodici opere l'evoluzione delle Capitanerie di porto nei suoi 160 anni di storia, un traguardo che verrà celebrato proprio nel 2025". Tornando all'attività di questi due anni sono stati 7068 i controlli effettuati a tutela dell'ambiente marino e costiero, 47 denunce in procura e 46 illeciti amministrativi accertati. Nel demanio marittimo i controlli sono stati 19.398 e sono scattate 96 notizie di reato e 747 sanzioni amministrative. Per quanto riguarda la vigilanza nelle aree marine protette di Capo Gallo Isola delle Femmine, Ustica, isole Egadi e Isole Pelagie i controlli sono stati 1589 con 5 denunce penali e 41 illeciti amministrativi. Per quanto riguarda i controlli sulla filiera della pesca le ispezioni sono stati 3591, gli illeciti riscontrati 1248 per 1.672.000 euro di sanzioni elevate e 325 tonnellate di pesce sequestrato.



