Pallamano: A1; La capolista Erice a Pontinia, sfida fra big

La prima della classe del campionato femminile di A1 di pallamano, l'Handball Erice, saluta l'anno solare con la trasferta di Pontinia (due punti in meno e una gara in più, rispetto alle siciliane), appuntamento da non sottovalutare dopo la super vittoria di Bressanone, impegno ravvicinato, con il peso logistico di due trasferte consecutive.

Appuntamento mercoledì pomeriggio, dopo la doppia seduta odierna e l'allenamento di rifinitura di domattina.

"Possiamo essere soddisfatte - sostiene Romina Ramazzotti, portiere dell'Handball Erice - per la prestazione di Bressanone.

Abbiamo commesso, ovviamente, qualche errore, ma anche saputo imporre il nostro ritmo. Ci attende una sfida ancora più difficile, in un contesto complicato. Pontinia, sicuramente, ci avrà studiato e ha grandi giocatrici. A noi spetta di provare a sfruttare questa scia positiva per portare a casa altri due punti fondamentali".



