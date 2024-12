Pallamano: A1; Handball Erice a Bressanone dopo la sosta

Capolista con due gare in meno del torneo di A1 femminile di pallamano, l'handball Erice riparte dopo la sosta di tre settimane con una trasferta in Alto Adige: domani le Arpie affronteranno in trasferta la formazione del Brixen Sudtirol. Sfida di grande fascino, sebbene le avversarie abbiano due punti in meno e due partite in più, perché è quella che ha deciso gli ultimi due trofei nazionali: lo scudetto, vinto in finale da Bressanone nella stagione passata, e la Supercoppa italiana, alzata dall'Handball Erice lo scorso 31 agosto.

"Bressanone - osserva Francesca Di Prisco, centrale dell'Handball Erice - è un'ottima squadra e in casa sicuramente riesce a dare qualcosa in più. Noi stiamo preparando la partita tatticamente al meglio, per essere preparate a qualsiasi soluzione e provare a mettere i due punti in cassaforte. Durante la sosta abbiamo svolto un'altra mini preparazione atletica, per arrivare al meglio della forma per i prossimi impegni di campionato".



