Ospedale Taormina, Cateno De Luca suona cornamusa per bimbi

Il sindaco di Taormina (Messina) e leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, ha fatto visita al reparto di cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale San Vincenzo: è arrivato con una cornamusa suonando per i piccoli pazienti del nosocomio. Era stato invitato a prendere parte a un concerto per i piccoli degenti, organizzato da Angelo Butera, nell'ambito delle attività del Castelbuono Jazz Festival, con le musiche dei Palermo Spirituals Ensemble. Poi però ha deciso a sorpresa di suonare per i bambini e per le famiglie.



