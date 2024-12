Al via stagione di prosa e musica a Marsala

Prosa e musica nella XVII edizione rassegna teatrale "Lo Stagnone - scene di uno spettacolo" in programma al Cine Teatro Impero di Marsala da domani al 27 aprile prossimo. Tra i nomi in cartellone, quelli di Debora Caprioglio, Francesco Baccini e Maurizio Casagrande. Ed inoltre, Antonio Grosso, Alessandro Idonea, Tiziana Foschi e Antonio Pisu.

La stagione di spettacoli (nove, in tutto) è organizzata dalla Compagnia "Sipario" di Marsala e vedrà in scena commedie, spettacoli musicali, pièce "di sentimento", divertissement e assolo d'autore. Immancabile anche un testo di Pirandello ("Pensaci Giacomino") che sarà messo in scena il 13 aprile 2025 dalla compagnia organizzatrice, che intanto, domani sera, aprirà la rassegna con "Blues Brothers in missione per conto di Dio".

Spettacolo che riporta sul palcoscenico le vicende dell'iconico film diretto da John Landis. Il 12 gennaio, invece, "Archi e Frecce in quartet" di e con Francesco Baccini, che proporrà le più belle canzoni della sua discografia in una veste acustica completamente nuova: oltre che dal suo pianoforte la sua voce sarà accompagnata dal quartetto d'archi femminile Alter Echo String e dalla chitarra di Michele Cusato. Il 31 gennaio sarà la volta de "Il viaggio del papà" di Maurizio Casagrande. La storia di un padre e di un figlio che non si conoscono e provano un profondo fastidio l'uno nei confronti dell'altro, divisi dalle loro differenze. Decidono di fare un viaggio insieme e si ritroveranno naufraghi su di un'isola sconosciuta. Il 9 febbraio palco per Antonio Grosso in "Una compagnia di pazzi". Il 9 marzo "Non fui gentile, fui Gentileschi", ovvero la vita di Artemisia Gentileschi narrata da Debora Caprioglio, che ne vestirà i panni, con assolo di Roberto D'Alessandro. Il 23 marzo "La Banda degli Onesti" (riedizione del famoso film con Totò e Peppino De Filippo) con Alessandro Idonea, spettacolo che strizza l'occhio a vizi e virtù di un'Italia anni Cinquanta ancora povera, dalla faccia pulita ed onesta, ma proiettata verso il boom economico.

Nei panni dei pasticcioni e onesti Totò e Peppino l'affiatata coppia Mimmo Mignemi e Angelo Tosto. Infine, il 27 aprile "Facci un'altra Faccia" di Tiziana Foschi con la regia di Antonio Pisu.

Quest'ultimo spettacolo è l'antico gioco della parodia: trasformare persone in personaggi e situazioni quotidiane in ciò che vale la pena di raccontare.



