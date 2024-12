Inail, in aumento numero d'infortuni sul lavoro in Sicilia

In Sicilia nei primi dieci mesi del 2024 si registra un lieve aumento del fenomeno infortunistico (+2,4%, da 21.652 a 22.166), aumento superiore a quello nazionale pari allo 0,4% (491.439 gli eventi registrati al 31 ottobre 2024 in tutta Italia rispetto ai 489.526 dello stesso periodo del 2024). Sono i dati del rapporto annuale presentato dall'Inail all'Assemblea regionale siciliana.

L'incremento è comune in tutte le tre gestioni; in particolare la gestione industria e servizi registra un aumento del 2,6%; nella gestione agricoltura si rileva pure un aumento del 2,6%, mentre nella gestione per conto dello Stato l'aumento si attesta al 1,4%. Analizzando i dati per singolo settore d'attività economica, si registra il maggior numero di eventi infortunistici nel settore sanità e assistenza sociale, 1.989 casi denunciati al 31 ottobre, seguito dal settore costruzioni con 1.497 infortuni e dll settore commercio, che comprende anche la riparazione di auto e motoveicoli, con 1.338 infortuni sul lavoro. L'andamento degli infortuni in itinere, (cioè quelli avvenuti nel tragitto casa-lavoro-casa) si caratterizza in Sicilia per un aumento del 15%, da 3.475 registrati da gennaio ad ottobre del 2023 a ben 4.000 eventi denunciati al 31 ottobre 2024, superiore di oltre 10 punti percentuali all'incremento nazionale, pari al 5% (da 77.525 a 81.432). Le tre province siciliane che dal primo di gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 hanno segnato il maggior andamento infortunistico sono Catania con 6.131 denunce (il 27,6% del totale regionale), Palermo con 5.080 denunce (22,9% del totale regionale) e Messina con 2.641 denunce (11.9% del totale regionale).

Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all'Istituto in Sicilia nei primi dieci mesi dell'anno sono state 71, dato in aumento del 24,5% rispetto a quello dello stesso periodo del 2023 (pari a 57). Il 23,9% degli infortuni mortali denunciati nell'Isola sono avvenuti in itinere (cioè nel tragitto casa-lavoro-casa). In tutto il territorio nazionale nei primi dieci mesi del 2024, sono state 890 le denunce di infortunio con esito mortale, 22 in più rispetto alle 868 registrate nel pari periodo del 2023.

Le denunce di malattia professionale protocollate in Sicilia dal primo di gennaio al 31 ottobre del 2024 sono state 1.274, di cui 88,9% a carico di lavoratori di genere maschile. Nello stesso periodo del 2023 le malattie professionali denunciate all'Inail in Sicilia sono state 1.243.



