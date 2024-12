Schifani, "Economia blu sarà occasione per Sicilia del futuro"

"Quella che viene definita l'economia blu, l'economia del mare, costituisce il retaggio della nostra storia, la certezza di un presente che vede crescere occupati ed investimenti, ma soprattutto un'occasione per guardare ad un futuro di sviluppo e lavoro. Pesca, turismo balneare, portualità commerciale e turistica, cantieristica, grandi cavi sottomarini per digitale ed energia, eolico marino galleggiante, sono alcune tra le grandi opportunità che offre il mare all'economia della Sicilia, consentendo di sviluppare filiere produttive, catene di indotto, specializzazioni intelligenti in settori avanzati nei quali possiamo competere sfruttando condizioni geo-strategiche che non hanno eguali".

Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, parlando nel corso della sesta edizione di "Noi, il Mediterraneo", organizzato al Marina Yachting di Palermo.

"Sono certo - prosegue - che la cooperazione istituzionale che ha consentito di a Palermo di riappropriarsi del proprio grande porto, alla Sicilia di conquistare con Augusta uno dei porti prioritari per la transizione ecologica, possa costituire non solo un riferimento di buona amministrazione in Italia ed all'estero, ma soprattutto un concreto snodo per la Sicilia del futuro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA