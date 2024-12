Castelbuono Jazz Winter, al via con messaggio di pace

Sarà un'edizione incentrata su progetti dedicati al sociale, con un forte messaggio contro le guerre, la 27esima edizione di Castelbuono Jazz Winter, che si svolgerà dal 13 al 27 dicembre e che, oltre al borgo madonita, toccherà anche alcuni dei più suggestivi paesi della Sicilia. In programma 13 appuntamenti, di cui due dedicati al sociale con concerti all'ospedale Giglio di Cefalù e al reparto di chirurgia pediatrica del San Vincenzo di Taormina.

"Quest'anno Castelbuono Jazz Winter è dedicato alla pace - spiega il direttore artistico del festival, Angelo Butera - anche se i potenti non ascoltano nemmeno un grande uomo come Papa Francesco, noi abbiamo il diritto e il dovere di dire basta alla guerra. Per questo io vorrei prendere in prestito un brano degli anni '60 dei Giganti che dice mettete dei fiori nei vostri cannoni'" "Gli appuntamenti all'interno degli ospedali sono importantissimi, soprattutto nel periodo natalizio - dice il sindaco di Castelbuono Mario Cicero - i concerti all'ospedale Giglio già avvengono da tre anni, quello di Taormina diventa un tassello in più e dimostra che Castelbuono non ha mai avuto limiti di confini e di coinvolgimento in altre realtà". Tutti i concerti in programma a Castelbuono si svolgeranno alle ore 18,30 presso la Chiesa di San Vincenzo.

La rassegna si aprirà il 13 dicembre, alle ore 16, con un concerto per i piccoli degenti del reparto di cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale San Vincenzo di Taormina. Protagonisti saranno i Palermo Spiritual Ensemble. Poi il 20 dicembre alle 14,30, all'ospedale Giglio di Cefalù, un concerto dal titolo "The Xmas Concert", con Giuseppe Milici, Aky Spadaro, Davide Inguaggiato e Fabrizio Giambanco. Il 20 dicembre concerto con Alessandra Salerno & Umberto Porcaro. Il 21 dicembre, gli appuntamenti saranno due. Il primo sempre a Castelbuono con gli Ensemble Voices of Gospel ed il secondo al centro Nick La Rocca di Salaparuta con Skillie Charles Orchestra alle 18.

Il 22 dicembre, alla Chiesa San Vincenzo di Castelbuono, "A Swinging Christmas" con Toni Piscopo.

Il 23 dicembre alle 17, ad Erice alla Chiesa di San Giuliano "The Gospel Soul Notes", che andrà in replica alle ore 21, a Castellammare del Golfo. Il 23 dicembre, Castelbuono Jazz Winter entrerà all'interno dell'aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo, alle 11, con I Dixie Kings, in programma alle 11.

Il giorno di Natale, il 25 dicembre, i "The Gospel Soul Notes" con la solista Pamela O'Neal, saranno, invece in concerto, alle 19,30, alla Chiesa del Santissimo Crocifisso di Giuliana. Il concerto andrà in replica anche il giorno successivo al Centro Polifunzionale di Marineo. La rassegna si concluderà il 27 dicembre, alle 18,30, alle Chiesa San Vincenzo di Castelbuono, con sempre con il concerto dei "The Gospel Soul Notes".



