Piazzetta Bagnasco, salotto culturale all'aperto di Palermo

Una stagione ricca di eventi, di appuntamenti, di ospiti che hanno reso piazzetta Bagnasco a Palermo un luogo dove darsi appuntamento per almeno tre giorni ogni settimana. Un programma, realizzato in collaborazione con la libreria ModusVivendi e I Love Sicilia. Una stagione inaugurata il 12 giugno, con la presentazione dell'ultimo libro di Marcello Sorgi, e conclusasi il 31 ottobre parlando di educazione e cyberbulismo con Maria Concetta Mannino e Lino D'Andrea, quest'ultimo già "Garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza" del Comune ed ex Presidente Nazionale Arciragazzi.

Uno spazio, piazzetta Bagnasco, eletto da chi ne è stato protagonista, volta dopo volta, quale speciale salotto di divulgazione culturale, nel quale animare dibattiti, creare sinergie, lanciare iniziative e sollecitazioni volte a rendere migliore la città e luoghi come questa piazzetta. In tutto 56 gli eventi, tra presentazioni letterarie, confronti tra generazioni, incontri con il mondo del mondo della cultura, dell'imprenditoria, del Terzo settore, ma anche della pubblica amministrazione che esce dai palazzi e incontra i cittadini, come quello avuto con il Consiglio dell'Ottava Circoscrizione che ha scelto proprio piazzetta Bagnasco per interagire con i propri elettori e non solo. Ma sono stati tanti gli incontri e gli ospiti che si sono alternati sul palco. Un risultato ottenuto grazie alla sinergia dei residenti e commercianti che hanno dato vita all'associazione "Piazzetta Bagnasco", presieduta da Donato Didonna. "Una stagione che sancisce la maturità di un progetto culturale cresciuto in 6 anni di attività, con grandi soddisfazioni - afferma Didonna - soprattutto in virtù del fatto che il livello alto degli eventi è stato compreso e apprezzato dal pubblico. La piazzetta è diventata un luogo non solo di ascolto, ma anche di partecipazione e dell'assunzione di responsabilità. Crediamo che tale sinergia per obiettivi comuni sia l'arma vincente, l'unica per fare la nostra città ancora più bella e a nostra dimensione.

Piazzetta Bagnasco si conferma in tal senso un esempio virtuoso".



