"Note di solidarietà", parole e musica per Msf a Palermo

Il gruppo di volontari di Palermo di Medici Senza Frontiere, organizza un incontro dal titolo "Note di Solidarietà - Musica e Parole per Msf". L'evento si svolgerà giovedì 12 dicembre alle ore 20.45 a Palermo, presso il Santuario Santa Maria La Reale (Spazio Rododà 18), in via Salita del Convento, a La Rocca Mezzo Monreale. La serata, che ha scopo benefico, avrà inizio con un dialogo tra un volontario del gruppo di Msf e Deniz Mardin, operatrice umanitaria nonché Responsabile medico del Progetto Msf di Palermo, rivolto alla popolazione migrante e alle vittime di tortura e violenza intenzionale in collaborazione con le strutture sanitarie locali. La serata sarà allietata dalla cantante palermitana Daria Biancardi, molto conosciuta anche a livello internazionale. Per l'ingresso è prevista una donazione minima di 15,00 euro con prenotazione al numero 342/5588521. Deniz Mardin ha completato il suo dottorato di ricerca presso il Dipartimento di Salute Pubblica dell'Università di Instabul maturando diverse esperienze nel settore sanitario nelle aree dell'assistenza sanitaria primaria, della salute riproduttiva, della salute infantile e materna. Ha inoltre lavorato a diversi progetti quali il supporto piscologico per i migranti con Msf e il supporto medico per i sopravvissuti alle torture con la Fondazione turca per i diritti umani. I suoi temi di ricerca sono la migrazione, il diritto alla salute e la salute delle donne. Daria Biancardi, palermitana, inizia a cantare giovanissima entrando a far parte del gruppo gospel "Palermo Spiritual Ensemble", collaborazione che le ha permesso di esibirsi insieme a grandi nomi del panorama internazionale cone gli irlandesi Chieftains, di partecipare al disco di Francesco Baccini Nostra Signora degli Autogrill e di aprire il concerto degli Earth Wind and Fire a Taormina. Nel 1977 si esibisce come solista al festival di Benevento e nel 1999 all'Accademia della Canzone di Sanremo. La sua popolarità si espande nel 2019 quando partecipa ad "All together now", programma televisivo di Canale 5 dov arriva in finale e il successo della sua interpretazione di Gloria di Umberto Tozzi è straripante. Sempre nello stesso anno incanta l'America con una sua straordinaria performance vincendo il primo premio alla XII edizione di New York Canta.

Nel 2020 è la vincitrice assoluta della supersfida tra i migliori performer di "AlL Together now".



