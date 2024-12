Con marijuana, hashish e 'wax', un arresto a Catania

La polizia ha arrestato a Catania un romeno di 20 anni sorpreso in possesso di quasi 200 grammi di droga, tra marijuana e hashish, nascosti negli slip. E' stato fermato per un controllo ed ha consegnato ai poliziotti tre buste che aveva nascosto nei pantaloni contenenti 42 involucri di marijuana per un peso complessivo di circa 130 grammi e 10 involucri di hashish del peso di 30 grammi. Aveva anche una bustina con la scritta 'wax' che conteneva un tipo di droga derivato della marijuana con un'elevata concentrazione di principio attivo.

"La diffusione in Italia dell'insolita tipologia dello stupefacente - sottolinea la questura di Catania - si registra da pochi anni; si tratta di una sostanza ritenuta particolarmente pericolosa poiché provoca un effetto immediato e particolarmente potente al punto da provocare devastanti stati di alterazione psicofisica in grado di danneggiare irreversibilmente le funzioni cognitive".

Tutta la droga trovata è stata posta sotto sequestro e verrà analizzata dal competente laboratorio di Polizia Scientifica per poi essere distrutta su disposizione dell'autorità giudiziaria.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA