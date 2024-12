Accusato di aver ucciso l'anziano fratello, lui nega

E' stato interrogato questa mattina il 64enne nisseno Angelo Polizzi, accusato di aver ucciso il fratello Ignazio, di 77 anni lo scorso 21 novembre sbattendogli più volte la testa sul pavimento, e davanti al gip avrebbe nuovamente negato l'omicidio fornendo riposte confuse e contrastanti. Per questo il suo legale Fabrizio Fiorenza, sarebbe intenzionato a chiedere una perizia psichiatrica. "E' apparso distaccato dalla realtà", ha commentato l'avvocato Fiorenza. Intanto i vicini di casa sono increduli. Affermano che Angelo Polizzi è sempre stato un brav'uomo incapace di fare del male. "E' educato e gentile, forse anche troppo buono, per noi è impossibile che abbia fatto una cosa simile. Al contrario il fratello - dicono i vicini riferendosi alla vittima - era più scorbutico e riservato". Pare che tra i due fratelli vi fossero litigi continui anche per motivi futili e che la mattina stessa dell'omicidio avessero avuto l'ennesima discussione. Angelo Polizzi accusato di omicidio aggravato dal vincolo familiare resta detenuto nel carcere Malaspina di Caltanissetta.



