Accese le luci dell'albero di Natale in piazza a Palermo

Con l'accompagnamento musicale della banda di musicisti del Teatro Massimo sono state accese nel pomeriggio le luci dell'albero di Natale, allestito in piazza Politeama a Palermo. Presenti assieme al sindaco Roberto Lagalla, l'assessore alla Cultura Gianpiero Cannella, il sovrintendente del Teatro Massimo Marco Betta, l'assessore alla Mobilità Maurizio Carta e Simon Thun, membro del Cda della Fondazione Lene Thun, che ha curato l'allestimento dell'abete alto 18 metri.

Le sfere che addobbano l'albero sono state realizzate dai piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Civico e custodiscono un omaggio a Santa Rosalia.

"Da diversi anni sono volontaria, proprio in questo reparto - spiega Cettina Camarda della Fondazione Thun - Quest'anno abbiamo fatto scrivere i desideri dei bambini sulle sfere appese nell'albero, di colore rosa, in onore di Santa Rosalia per ricordare il suo 400esimo anniversario". I cittadini, a loro volta, saranno invitati, ad appendere i propri desideri, nei rami dell'albero, con appositi cartoncini distribuiti in piazza.

"Il mio desiderio è per i bambini - racconta una passante, Antonella Provenza - Auguro loro di guarire da questo terribile male".



