Calcio: Palermo; Dionisi, 'Facciamo vedere nostra crescita'

Il convincente successo sullo Spezia è già nel cassetto dei ricorsi, Alessio Dionisi, tecnico del Palermo, è proteso in avanti, al prossimo impegno, la sfida di sabato con la Carrarese. E non dà niente per scontato. "Ho detto anche al gruppo che non è scritto da nessuna parte che squadra che vince non si cambia. L'ultimo allenamento determinerà la formazione iniziale. Quella con lo Spezia è una partita passata, dobbiamo cercare di rimettere in campo le stesse qualità con la Carrarese. La squadra di Calabro è pericolosa in casa, l'ambiente è caldo, il campo è in erba sintetica, sarà una sfida difficile".

I rosa si stanno lentamente calando in un campionato che è continuità, sofferenza, pazienza per colpire al momento giusto.

"Siamo - sottolinea l'allenatore rosanero - sulla direzione giusta. Dobbiamo dare risposte continue, non ci sono gare meno importanti. Indossare l'abito giusto per la categoria e l'ambiente è la maniera più efficace per ottenere dei risultati.

Abbiamo le qualità per difenderci bene e riattaccare. Dobbiamo dimostrare di essere cresciuti, al di là del risultato".

Sotto la lente di osservazione le punte, al momento abbastanza anemiche in termini di gol. "Henry e Le Douaron senza reti? L'attaccante - conclude Dionisi - deve lavorare per la squadra, fermo restando che le punte si ricordano per i loro numeri. Lo sanno da soli. Devono continuare a lavorare, arriveranno le loro reti. La squadra sta producendo, dobbiamo continuare così per mettere gli attaccanti nelle condizioni migliori".



