I ritratti su pietra di Anna Kennel in mostra a Palermo

Ritratti d'autore su pietra. Da mercoledì 11 dicembre a Palermo la mostra della pittrice Anna Kennel che da tempo sperimenta questa tecnica originale di dipingere su sassi da lei stessa raccolti e utilizzati come una tavolozza per realizzare le sue opere. La mostra, dal titolo "Le pietre parlano", sarà ospitata nei locali della storica libreria Novecento in via Siracusa 7 (inaugurazione ore 18). Curata da Domitilla Alessi è un insieme di fantasiosi e ironici ritratti di personaggi letterari e non solo. Un'antologia raffinata e ricercata che si sposa bene con la bellezza raffinata della libreria, sempre attenta alle espressioni artistiche del Novecento e dell'arte contemporanea.

Nata a Palermo dove vive e opera dopo studi accademici nella sua citta' e nelle scuole internazionali di grafica di Urbino e Venezia, Anna Kennel ha esposto in varie gallerie italiane ed estere. Al suo attivo si contano piu' di trecento mostre tra personali e collettive. La sua versatilita' artistica l'ha portata a realizzare diverse forme d'arte, tra le quali appunto pietre e marmi dipinti, lavori che oltre a mettere in evidenza le sue capacita' tecniche mostrano anche il suo lato ironico.





