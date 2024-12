Duomo di Monreale, in arrivo una nuova illuminazione

Il Duomo di Monreale, uno dei capolavori dell'arte di tutti i tempi, avrà presto una nuova illuminazione e le sue preziose superfici musive, dalla penombra, rifulgeranno in una nuova luce.

Venerdì 6 dicembre sarà infatti presentato alla stampa l'intervento per la nuova illuminazione della Cattedrale normanna, realizzato dall'azienda austriaca Zumtobel, leader internazionale nel settore dell'illuminotecnica. Il progetto esalta la straordinaria bellezza dei mosaici del Duomo, tra i massimi capolavori dell'arte normanna e patrimonio dell'Unesco, e regalerà ai visitatori un'esperienza visiva completamente rinnovata.

Alla presentazione, alle ore 17.00 presso il Duomo di Monreale, interverranno: l'arcivescovo mons. Gualtiero Isacchi; don Nicola Gaglio, parroco del Duomo; Matteo Cundari, managing director Zumtobel Italia; Dario Bettiol, head of Marketing Italy.

Al termine della conferenza stampa, i partecipanti potranno accedere al Duomo per la visione in anteprima del nuovo impianto di illuminazione. Per accreditarsi scrivere a: alos.agenzia@gmail.com .



