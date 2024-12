A Monreale apre il museo della fabbrica di Guglielmo

Circa 1500 metri quadrati di narrazione all'interno dell'Abbazia Santa Maria La Nuova di Monreale per il nuovo museo multimediale progettato per il Complesso monumentale Guglielmo II presentato stamani dal sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono.

"L'inaugurazione del Museo - dice il sindaco Alberto Arcidiacono - rappresenta un vero e proprio momento storico di riappropriazione della memoria per i cittadini di Monreale, costituirà un ulteriore polo di attrazione per il folto numero di turisti che anima la scena urbana e monumentale della nostra città. Il museo La Fabbrica di Guglielmo ci consentirà di raccontare ai visitatori, che usufruiranno di questa inusuale esperienza museografica, le nostre radici storiche e culturali".

La prima area tematica del museo si sviluppa lungo la galleria centrale, affronta il tema del Duomo di Monreale. La seconda area è dedicata al tema dell'architettura in età normanna e del sincretismo culturale. Infine, nella terza area tematica, i temi della diocesi, del regno e della regalità. Tra le installazioni museografiche multimediali quella dedicata all'abside del Duomo con il Pantocrator.

L'ideazione e il progetto dell'allestimento museale sono dell'architetto Giuseppe Di Benedetto, dell'ingegnere Pietro Faraone, dell'architetto Giovanni Nuzzo, dell'ingegnere Giovanni Pecorella, dell'architetto Sabina Di Cristina e dell'architetto Iole Gini.



