Ruba in garage e si fa beffe di una telecamera, arrestato

La polizia ha arrestato a Catania un 52enne ritenuto l'autore di una lunga serie di furti registrati nelle ultime settimane nei garage di alcuni condomini del quartiere Borgo. Le indagini sono scattate dopo le querele presentate dalle vittime, ai quali sono stati rubati oggetti di valore come elettrodomestici, monopattini e biciclette anche di un certo valore commerciale. Nell'ultimo periodo sono stati portati via anche generi alimentari e taniche di olio. L'uomo, che abitava nel quartiere di san Giorgio, è stato incastrato grazie ad una fitta attività di controllo degli agenti del Commissariato Borgo-Ognina che l'hanno riconosciuto anche per i suoi numerosi precedenti per reati contro il patrimonio.

La visione e l'analisi delle immagini di videosorveglianza della zona hanno permesso ai poliziotti di ricostruire anche il modus operandi del ladro che, tra l'altro, in una occasione si è accorto della presenza della telecamera e guardando direttamente in video ha persino pensato di farsi beffe mimando con la mano il gesto di fare silenzio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA