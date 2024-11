Siccità: Venezia (Pd), acqua per Caltanissetta interrotta

"Siciliacque sarà anche in grado di fornire acqua visto che ne ha pompata per due giorni e avrà riempito i serbatoi, oltre ad aver attivato una fonte tra Nissoria e San Giorgio, ma posso assicurare che dall'Ancipa per Caltanissetta e San Cataldo non ne esce una goccia": così il deputato Pd Venezia risponde a Siciliacque che aveva fatto sapere che la protesta del parlamentare e dei sindaci di 5 comuni dell'ennese, che avevano annunciato di aver interrotto la fornitura a Caltanissetta e San Cataldo, di fatto non aveva avuto conseguenze.



