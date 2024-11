Siccità: Schifani, solidarietà ai siciliani in difficoltà

"Voglio esprimere solidarietà a quella parte di popolo siciliano che in questo momento sta vivendo estreme difficoltà nell'approvvigionamento idrico".

Lo dice il presidente della Regione, Renato Schifani nel suo intervento al convegno sulla blue economy in corso a Palermo a proposito della siccità in Sicilia.

"Stiamo vivendo un momento di crisi idrica, e gli eventi atmosferici non ci aiutano. - aggiunge - Ce la stiamo mettendo tutta e faremo in modo che per la prossima estate i dissalatori mobili possano essere in funzione, in aggiunta ai nuovi pozzi che stiamo individuando, per evitare che la crisi idrica possa essere sempre più drammatica".



