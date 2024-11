Pallanuoto: A1; Gara senza storia, Catania travolta da Recco

Una batosta che Catania ricorderà a lungo, contro una Pro Recco mai doma capace di imporsi per 22-4 sugli etnei. Liguri di un'altra categoria con la squadra allenata dal coach Beppe Dato incapace di opporsi minimamente: alla fine gli etnei mettono a referto quattro gol tra secondo e quarto tempo, col primo gol in Serie A1, unica gioia di giornata del giovane debuttante (classe 2007) Francesco Emmi.

"Sono davvero felicissimo per il gol - sottolinea Emmi - perché segnare in A1 è il sogno di ogni bambino che inizia a giocare a pallanuoto e farlo contro la Pro Recco è un'emozione che non dimenticherò mai. Ci tengo a ringraziare il mister e la squadra che ogni giorno mi aiuta a crescere. Quando giochi contro la squadra probabilmente più forte del campionato imporre le tue idee non è semplice. Ora bisogna stringere i denti e pensare fin da lunedì al prossimo match". Appuntamento sabato, in casa contro l'Iren Quinto Genova.



