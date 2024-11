Palermo, consiglio comunale approva variazioni di bilancio

"Ringrazio il Consiglio comunale per l'approvazione della nuova variazione di bilancio che libera risorse importanti, in particolare, per le attività sociali e del piano triennale delle opere pubbliche. Parte delle risorse verrà destinata alle realtà sportive della città e alla ricapitalizzazione della Rap".

Lo dice il sindaco di Palermo Roberto Lagalla. "La società ha fatto registrare numeri migliori, dal punto di vista aziendale, rispetto al passato e l'amministrazione sta puntando sul suo processo di risanamento e rilancio, con l'obiettivo di proseguire nel miglioramento del servizio di igiene urbana in città. - aggiunge -Per quanto riguarda il piano triennale delle opere pubbliche, l'amministrazione sta procedendo nelle convinzione di non avere più un libro dei sogni, ma un programma di lavori e cantieri per nuove infrastrutture con risorse e progetti sicuri e scadenze certe che stiamo rispettando".

Soddisfazione è stata espressa dal Consigliere comunale Leopoldo Piampiano (Forza Italia), componente della commissione Urbanistica/Opere Pubbliche, che ha sottolineato il lungo lavoro svolto in sinergia con l'amministrazione attiva e i colleghi della commissione: "Da mesi ci siamo impegnati per dare continuità agli input forniti dal Consiglio Comunale nel mese di settembre, con l'approvazione dell'avanzo di amministrazione.

Questo ci ha permesso di inserire opere strategiche nel Programma Triennale che porteranno notevoli benefici per il territorio cittadino," Tra gli interventi inseriti nel piano: realizzazione del parcheggio pubblico di via Papa Sergio I nella borgata dell'Arenella; riqualificazione del Parco della Favorita, per valorizzare una delle aree verdi più importanti della città; collegamento tra via Rosario Nicoletti e via Tritone, per migliorare la viabilità; eliminazione di alcuni "tappi stradali", per fluidificare il traffico urbano; opere di consolidamento strutturale, fondamentali per garantire la sicurezza del territorio.

"L'approvazione del piano triennale delle opere pubbliche rappresenta un momento di svolta per la nostra città che vedrà realizzarsi molte opere strategiche ed attese da tanto tempo. Un piano ambizioso che prevede interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana, costruzione di nuovi asili, abbattimento di tappi, ristrutturazione di impianti sportivi ed interventi sulle strade e le infrastrutture", affermano i consiglieri della Democrazia Cristiana, Domenico Bonanno e Viviana Raja.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA