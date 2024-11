Sciacca Film Fest, Napoli New York di Salvatores apre evento

Sarà il film Napoli New York del regista Gabriele Salvatores ad aprire la sedicesima edizione dello Sciacca Film Fest che si svolgerà dal 5 all'8 dicembre 2024 nella multisala Badia Grande organizzato dall'associazione culturale "Il cortile" con la direzione artistica di Sino Accursio Caracappa. Il tema di questa edizione è Fragili Creature. La manifestazione sarà preceduta il 4 dicembre con la proiezione, all ore 16 del film "Il maestro che promise il mare" di Patricia Font, primo film della Sezione ad essere giudicato da una giuria di studenti. Gli altri film in concorso sono Napoli New York di Gabriele Salvatores, I bambini di Gaza di Loris lai e Il ragazzo dai pantaloni rosa di Margherita Ferri.

Saranno quattro giorni di incontri con autori e registi. Saranno presenti il regista Luciano Accomando che giovedì 5 dicembre presenterà il suo nuovo documentario dal titolo "Assomigliami adesso", venerdì sarà la volta di Giuseppe Carleo regista di "La bocca dell'anima" sabato 7 dicembre il regista Giuseppe Schillaci e il musicista sambucese Gianluca Cangemi parleranno di "Bosco grande" presentato al Festival del cinema di Venezia e infine, domenica 8 dicembre il giornalista e sceneggiatore Attilio Bolzoni e il regista Pasquale Scimeca converseranno con il pubblico presentando il film "Il giudice e il boss". Film già presentato al Festival di Taormina. Tutti gli incontri con gli autori si svolgeranno alle ore 19.

Anche quest'anno il festival dedicherà uno spazio agli autori saccensi. Giovedi 5 dicembre alle ore 17.00 sarà proposto il cortometraggio "L'alice delle meraviglie" di Accursio Graffeo, venerdì "Lo sguardo attraverso" di Roberto Masullo e Francesco Sansone, sabato 7 dicembre, sempre alle ore 17.00 i registi Accursio Todaro e Vincenzo Lipari presenteranno il documentario "Posiviri, uno spazio di arte, cultura e creatività" e infine, domenica, sarà presentato "Il rumore della vita Sciacca in quarantena" di Giuseppe Campo. Fra gli appuntamenti da non perdere, sabato 7 dicembre sarà proiettato il film candidato all'Oscar dal titolo "Vermiglio" della regista Maura Delpero



