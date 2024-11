In un palazzo a Belpasso bypassati contatori Enel, 8 denunce

Un intero palazzo nella periferia a Belpasso (Catania) abitato da operai e casalinghe non pagava le bollette dell'energia elettrica pur essendo presenti negli appartamenti numerosi climatizzatori e stufe elettriche, oltre ad altri elettrodomestici ad alto assorbimento di corrente. Lo hanno scoperto i carabinieri, che durante controlli effettuati insieme con tecnici dell'Enel hanno denunciato tutti gli abitanti dello stabile per furto di energia elettrica dopo aver visto che tutti gli appartamenti era stato effettuato un allaccio abusivo diretto alla rete elettrica nazionale, con un'evasione dei consumi per più di 20mila euro.

I tecnici specializzati hanno provveduto a rimuovere e sequestrare i bypass, ripristinando le condizioni di legalità e sicurezza.



