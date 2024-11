"Il viaggio in Sicilia di Alberto Caeiro", racconto di Soldano

Dopo il successo in Portogallo, pubblicato dalla casa editrice "Ler Devagar", da oggi 29 novembre in tutte le librerie e store online sarà disponibile "Il viaggio in Sicilia di Alberto Caeiro" il nuovo romanzo di Accursio Soldano, giornalista ex collaboratore del quotiano L'Ora.

"Questo libro ricrea personaggi di fantasia che impressioneranno il lettore. Personaggi fittizi, o quasi, che intrecciano una matassa di verità e supposizioni, dipanate con l'aiuto di una vecchia locandiera. La poesia, la scultura, e un garbato cantastorie vanno rivelando cammini carichi di incertezze. Tanto Caeiro quanto Filippo, uno esistente e l'altro inventato, sono alla ricerca di se stessi in queste pagine ricche di significato psicologico e filosofico. - afferma l'autore - Fuggire dalla realtà è anche l'obiettivo di questo libro, denso di avvenimenti e quesiti. Alberto Caeiro si protegge dalla solitudine proprio come Don Filippo, sebbene in modi diversi. Personaggi che cercano e forse trovano il cammino che l'autore disegna nello scenario un po' magico della Sicilia".



