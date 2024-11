Ruggero Cappuccio protagonista evento Civitan Club Panormitan

Il Civitan Club Panormitan presieduto da Antonella Lupo organizza un evento culturale a Palermo che vedrà come protagonista lo scrittore e regista Ruggero Cappuccio. Martedì 3 dicembre nella sala Rossa di Palazzo Reale (ore 16 con ingresso a invito), il romanziere parlerà della sua ultima opera "La Principessa di Lampedusa" edito da Feltrinelli con lo scrittore Salvatore Requirez.

Mercoledì 4 dicembre al cinema Rouge et Noir (ore 21) sarà invece proiettato il film "Shakespea Re di Napoli" con lo stesso autore in veste di regista, le musiche sono del Sovrintendente del teatro Massimo, il Maestro Marco Betta, socio del Civitan club Panormitan.



