Tennis: A1; Le ragazze del Ct Palermo conquistano la finale

Le ragazze del Circolo Tennis Palermo conquistano la finale della serie A1. È la seconda volta consecutiva e dopo la sconfitta dello scorso anno la formazione siciliana ritenterà l'assalto allo scudetto sabato 7 dicembre, contro la vincente fra Padova e Verona, sfida ancora in corso.

Oggi nella semifinale di ritorno (andata 2-2) il Ct Palermo ha espugnato Bolzano, sconfiggendo per 1-3 il Tc Rungg.

Il punto decisivo è messo a segno dalla collaudata coppia composta da Giorgia Pedone e Anastasia Abbagnato, vittoriose al tie-break, in rimonta su Meliss e Ambrosio: 4-6 6-4 10-7.

In precedenza le ragazze dei maestri Chimirri e Freni erano avanti 2-1 dopo i singolari, anche con un pizzico di fortuna.

Per il Ct Palermo Anastasia Abbagnato ha avuto ragione in due set (6-4, 6-4) di Verena Meliss, mentre la spagnola Bassold Ribera è stata sconfitta 6-2 6-2 da Silvia Ambrosio. Nel terzo singolare Virginia Ferrara ha conquistato il secondo punto per il Ct Palermo, in virtù del ritiro dell'avversaria all'inizio del primo set: Laura Pfeifer è stata fermata da un problema al polso.



