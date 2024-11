Pallamano: A1; Erice contro Sassari per riprendere la corsa

Eliminata dall'European Cup, la capolista del campionato di A1 di pallamano, l'Handball Erice ospiterà domani la Lions Sassari, per recuperare la gara dell'ottava giornata e ripartire in testa alla classifica.

Erice è al comando della graduatoria con 14 punti, come Salerno, che però ha giocato un incontro in più. Il coach Ignacio Aniz Legarra Iñaki non avrà a disposizione l'ultima arrivata, il terzino Bevelyn Eghianruwa, Lucia Dalle Crode, convocata dalla nazionale argentina.

"Riprendiamo il campionato con maggiore consapevolezza - sottolinea l'ala destra Chiara Priolo - sappiamo di poter raggiungere grandi risultati, ma solo restando compatte e affrontando ogni partita con umiltà, disciplina, grinta e rispetto. Abbiamo obiettivi ben definiti. Sappiamo che per raggiungerli sarà necessario lavorare sodo, aggiungendo un mattoncino alla volta e concentrandoci partita dopo partita. La strada è lunga, ma siamo pronte a percorrerla con determinazione e impegno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA