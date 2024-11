'Il filo che unisce', fondi per doni a bimbi oncologici

Doni a Natale per i piccoli ricoverati in oncologia pediatrica all'ospedale Civico di Palermo, alle loro mamme e agli operatori del reparto: è l'iniziativa del gruppo "Il filo che unisce", composto da donne e coordinato da Maria Cardamone, "impegnato a portare sorrisi e amore con piccoli e impegnativi lavori fatti con le mani delle volontarie in varie realtà". Domenica prossima, dalle 9 alle 20, le volontarie saranno a villa Magnisi, a Palermo, per autofinanziarsi tramite la vendita di manufatti per proseguire nelle iniziative di solidarietà.



