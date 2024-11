Zabut EnoFood, una rassegna sulle eccellenze del Belìce

Sambuca di Sicilia si prepara ad accogliere Zabut EnoFood, un evento dedicato al gusto, alla tradizione e alle eccellenze del territorio. La fiera enogastronomica, che si terrà sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, sarà l'occasione per far conoscere ai visitatori le ricchezze artigianali, culinarie e culturali del Belìce.

L'evento ospiterà numerose aziende del territorio, oltre a masterclass sul cibo e sul vino con la partecipazione dello chef Francesco Aquila, vincitore di Master chef 10 Italia, e del presidente regionale dell'Associazione italiana sommelier Francesco Baldacchino. In programma anche mercatini di Natale, musica dal vivo, un raduno di auto e moto d'epoca, un corteo storico di sbandieratori, un concerto della Fanfara dei Bersaglieri, una sfilata di abiti tradizionali albanesi a cura della consulta giovanile di Contessa Entellina, l'esibizione di un gruppo folk e della banda musicale di Sambuca di Sicilia.





