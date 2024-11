Al teatro Libero atterrano gli alieni con Robe dell'altro mondo

In un mondo lacerato da una profonda crisi economica, sociale e umana, dove ogni possibilità di riscatto sembra perduta, l'unica speranza di salvezza appare incredibilmente affidata agli alieni, scesi sulla Terra per aiutarci a risolvere i nostri problemi più gravi.

Carrozzeria Orfeo porta in scena "Robe dell'altro mondo (cronache di un'invasione aliena) al Teatro Libero il 22 novembre 2024, con replica il 23, uno degli spettacoli più visionari e surreali che si muove sul confine tra teatro e performance, raccontando con lucidità e ironia il nostro tempo senza compromessi.

Inizialmente accolti come un miracolo, gli alieni vengono presto demonizzati, strumentalizzati e infine perseguitati da chi detiene il potere, privo di qualsiasi interesse per il cambiamento. Uno spettacolo che esplora le paure metropolitane, le fobie e le tensioni sociali che permeano e condizionano la nostra quotidianità, in cui pregiudizio, intolleranza, sospetto, insicurezza, solitudine, censura e terrorismo ideologico diventano elementi che minano un tessuto sociale sempre più fragile.

I notiziari in sottofondo accompagnano la trama, svelando le contraddizioni e le distorsioni del nostro tempo, specchio di una società ridicola e invasiva, dove il fatto diventa notizia, la notizia pettegolezzo e il pettegolezzo verità.



