Partita di beneficienza, Galvagno in campo con squadra Ars

Al posto della giacca e della cravatta, una maglietta con il logo dell'Ars e pantaloncini per il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno che nel pomeriggio è sceso in campo, a San Giovanni La Punta (Catania), assieme ad alcuni dipendenti dell'Assemblea regionale per sfidare una delegazione del Comune di Catania. Una partita di beneficienza sette contro sette. "Non è stato solo un pomeriggio di sport ma la voglia di stare insieme e soprattutto il senso comune che ci deve tenere uniti nella beneficienza", dice Galvagno che ha segnato il primo gol per la squadra dell'Ars che ha vinto 9 a 5.





