Pallanuoto: A1; Catania, a caccia di un riscatto col Bologna

Archiviare la pesante sconfitta rimediata a Brescia sabato scorso e provare a essere concreti in una gara più alla portata. Per la sesta giornata del campionato di A1 maschile di pallanuoto la Nuoto Catania ospitare la De Akker Bologna. Contro gli emiliani sarà indispensabile fornire una grande prestazione; gli etnei del coach Peppe Dato, distanti in classifica solo tre punti dai bolognesi, hanno lavorato duramente in settimana e domani proveranno a sorprendere sfruttando l'importante fattore campo.

Il portiere Marco Rossi, alla vigilia, è prudente ma fiducioso.

"Sarà sicuramente una partita complicata - afferma Rossi - sia sotto il punto di vista fisico che mentale. Vogliamo continuare a fare punti in casa davanti al nostro pubblico che spero risponda presente anche domani. Domani sarà fondamentale l'approccio: se rimarremo uniti e concentrati fino alla fine, faremo una grande prestazione.



