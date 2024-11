A Marco Cassardo il premio SuperMondello

Marco Cassardo è il vincitore del SuperMondello, a Giovanni Grasso va il premio Mondello Giovani 2024. La scelta della giuria, presieduta da Gianni Puglisi, è stata annunciata durante la cerimonia conclusiva della consegna del premio letterario internazionale Mondello che si è svolta al teatro Biondo di Palermo con la conduzione di Elvira Terranova.

Cassardo con "Eravamo immortali" (Mondadori) e Grasso con "Il segreto del tenente Giardina" (Rizzoli) erano stati scelti con Claudia Durastanti (Missitalia, La Nave di Teseo) come vincitori della sezione Opera italiana del premio Mondello che quest'anno festeggia i 50 anni di vita.

Il Comitato di selezione ha anche assegnato il premio speciale del presidente di giuria ad Antonio Franchini per "Il fuoco che ti porti dentro" (Marsilio) e il premio speciale per la Letteratura a Deborah Gambetta per "Incompletezza. Una storia di Kurt Gödel" (Ponte alle Grazie). Vincitore della sezione autore straniero, eletto lo scorso maggio al Salone del libro di Torino, è lo scrittore romeno Mircea Cărtărescu.

Il premio Mondello è organizzato e promosso, per conto del Comune di Palermo, dalla Fondazione Sicilia d'intesa con la Fondazione Premio Mondello e la Fondazione Andrea Biondo, in collaborazione con il Circolo dei lettori, il Salone del libro di Torino e da quest'anno con l'Istituto dell'Enciclopedia Treccani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA