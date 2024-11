Progetto Amazzone, premiata biologa molecolare Laura van'tVeer

Al via la quindicesima edizione delle "Giornate Biennali Internazionali del Progetto Amazzone" a Palermo, intitolata "Prometeo e Cancro. All'origine del conflitto e della cura", durante la quale, come è ormai consuetudine, è stato assegnato il "Premio Luigi Castagnetta". A Prometeo è dedicato lo spettacolo teatrale "Prometeo Liberato/Scena di una pietà laica", drammaturgia di Lina Prosa e regia di Vanille Fiaux con il Teatro Studio/Attrice Non, che chiude sia stasera che domani il programma allo Spazio MigraTeatro in via dello Spirito Santo al Monte di Pietà, tra danza, musica e video. In scena anche Livio Blasi il primario di Oncologia Medica dell'Ospedale Civico di Palermo.

Ad aggiudicarsi il Premio Castagnetta quest'anno è stata Laura van'tVeer, biologa molecolare e genetista clinica olandese di fama mondiale, per il suo contributo a ricerche e scoperte scientifiche che hanno un posto nei libri di testo di medicina e di oncologia e hanno contribuito e contribuiscono a migliorare la terapia del tumore al seno. La scienziata, con l'invenzione del MammaPrint, ha dotato la comunità medica mondiale di uno strumento fondamentale per il "rightsizing" del trattamento del cancro al seno, consentendo ad un'ampia percentuale di pazienti di prendere in considerazione, al momento della diagnosi, la possibilità di decidere sulla necessità della chemioterapia. Gli studi di Laura van'tVeer stanno identificando i casi che traggono beneficio dall'uso di immunoterapia e quelli che invece non sono sensibili, contribuendo ancor più alla definizione di scelte individuali e potenzialmente guaritive per le donne con tumore mammario. Durante la sua lectio magistralis, van'tVeer ha ribadito che la rivoluzione biologica è una nuova frontiera, che consentirà di cucire addosso ai pazienti i farmaci più indicati.

"L'obiettivo degli studi effettuati era convalidare la classificazione a rischio ultra-basso della firma a 70 geni per il processo decisionale sulla terapia endocrina", ha detto van'tVeer, testimoniando i progressi registrati negli ultimi anni.

La cerimonia di premiazione è avvenuta stamattina allo Steri.



