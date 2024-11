Maltempo: strade come fiumi nel catanese, auto trascinate in mare

Stamane nel Catanese si sono ripetute le scene recentemente viste a Valencia, con auto trascinate dalla furia dell'acqua e finite in mare, automobilisti in strada intrappolati nelle loro vetture e salvati dai Vigili del fuoco. Case allagate e persone messe in salvo dai soccorritori.

Le copiose precipitazioni hanno determinato centinaia di interventi da parte dei pompieri del comando provinciale di Catania.

Attualmente non risultano dispersi.

Video Maltempo in Sicilia: strade interrotte, allagamenti e auto in panne nel Siracusano

I Vigili del fuoco stanno intervenendo con un mezzo anfibio ad Altarello, frazione di Riposto, dove un fiume è esondato e ha invaso il piano terra di un'abitazione dove vivono quattro persone, due delle quali disabili. Nella sola Torre Archirafi, frazione di Riposto, sono almeno una trentina gli interventi dei vigili del fuoco.

Ad Aci Sant'Antonio i pompieri hanno soccorso alcuni automobilisti bloccati in via Aldo Moro e nella stessa strada alcune persone sono rimaste bloccate dentro un supermercato allagato.

Ad Acireale una persona è stata soccorsa in un'abitazione allagata in via Rocco Chinnici





