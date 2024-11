'Pronti e resilienti', libro di Russo Truglio su volontariato

Un libro sulle prospettive future della Protezione civile e con diverse visioni innovative. E' 'Pronti e Resilienti: dalla protezione civile alla resilienza civile', opera prima di Gaetano Russo Truglio, referente per la comunicazione della Protezione Civile siciliana, edita da Chartago.

"L'obiettivo del testo è ambizioso - spiegano gli editori - sensibilizzare cittadini attivi, giovani e studenti, per promuovere la creazione di un progetto di legge di iniziativa popolare che riconosca i benefici di legge riservati al volontariato della protezione civile anche al volontariato ambientalista e di promozione sociale".

Il libro sarà presentato in anteprima nazionale ad Alba (Cuneo), nel seminario vescovile di pazza Vittorio Veneto 1, il 16 novembre alle 17.30, nell'ambito della 21/esima edizione del premio Aica, l'Oscar della Comunicazione Ambientale, che si svolge nel contesto del trentennale dell'alluvione del Tanaro del 1994, che colpì duramente il basso Piemonte. In Sicilia, "Pronti e Resilienti" sarà presentato a Corleone (Palermo) il 4 e 5 dicembre, in occasione delle Giornate Internazionali del Suolo.



