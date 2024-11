Due pusher diciottenni con 100 dosi di droga, arrestati

Avevano un centinaio di dosi di droga addosso, tra marijuana e cocaina, e per questo alla vista della polizia hanno tentato di fuggire. Un piano non riuscito a due pusher diciottenni che sono stati bloccati e arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti da agenti della squadra Volanti della Questura di Catania durante un servizio di controllo notturno nella zona di via Capo Passero. I due sono stati trovati anche in possesso di una radiolina ricetrasmittente, presumibilmente utilizzata per segnalare l'arrivo delle forze dell'ordine. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e i due giovani sono stati arrestati e messi a disposizione dell'Autorità giudiziaria.



