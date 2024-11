In Sicilia contributi Regione a associazione madre deputato FdI

Ieri sera a "Piazza pulita", su La7, è andato in onda un servizio sui finanziamenti della Regione siciliana ricevuti dall'associazione Progetto Teatrando, con sede a Sortino, nel Siracusano, nell'abitazione della madre del deputato regionale di Fdi Carlo Auteri, Celina Bruno, fino allo scorso 28 ottobre legale rappresentante dell'associazione Progetto Teatrando. Secondo i dati raccolti dall'inchiesta di La7 avrebbe ricevuto contributi pubblici per 418mila euro in tre anni. Un'altra società, la Abc Produzioni srl, che farebbe capo alla moglie di Auteri, avrebbe ottenuto finanziamenti per 95mila euro. Infine, 20mila euro di contributi provenienti dalla società sarebbero stati versati a FdI.

Il deputato regionale del gruppo misto, Ismaele La Vardera, che aveva denunciato l'accaduto all'Assemblea regionale siciliana, ha fatto ascoltare nello studio di Piazza pulita la registrazione di un incontro avuto con Auteri, fuori dall'Aula, nei bagni di Palazzo dei Normanni, in cui il deputato di FdI avrebbe pronunciato minacce nei suoi confronti dopo l'intervento di La Verdera che durante una seduta aveva parlato dei finanziamenti ricevuti dalla madre del deputato di FdI.

Auteri, "pur chiedendo scusa all'onorevole La Vardera per le parole utilizzate", evidenzia che "sono state da me proferite a valle dell'ennesima provocazione con il solo e mero obiettivo di attaccare la mia persona e il mio percorso politico e ha visto me e i miei affetti più cari (mia moglie e mia madre) oggetto di una sorta di persecuzione nelle ultime settimane".

In merito ai contributi ricevuti, Auteri specifica: "Sono sereno riguardo a tutta la vicenda in quanto tutte le procedure hanno seguito un percorso lecito. I fondi ottenuti elencati nel servizio si riferiscono al periodo Covid. Nel merito della concessione del contributo mi sono attenuto alla legittima prerogativa di ogni deputato, compreso il collega La Vardera, che ha scelto, per la propria parte, a chi destinare i fondi all'interno del maxi emendamento oggetto della discussione".

Intanto, La Vardera ha incaricato i suoi legali di presentare una denuncia-querela per "minaccia a corpo politico" (articolo 338 del Codice penale). "Non commento neppure - dice - le pseudo scuse di Auteri, che senza un minimo di vergogna rilancia, provo imbarazzo per lui sperando che il partito prenda le distanze da questo soggetto".

Sulla vicenda intervengono esponenti dell'opposizione: dal segretario del Pd siciliano siciliano Anthony Barbagallo, al capodruppo dem all'Ars Michele Catanzaro, secondo i quali "Il metodo Auteri è la punta di un iceberg, è questo il modo in cui il centrodestra costruisce consenso in Sicilia'". E ancora, Il gruppo parlamentare del M5S all'Ars, che chiede le dimissioni di Auteri, mentre il senatore del Pd Antonio Nicita invita il presidente della Regione Renato Schifani a congelare tutti i contributi.



