Turismo: presentato il Piano di promozione della Sicilia

La Regione Siciliana ha illustrato il piano di promozione turistica, culturale e sportiva per i prossimi anni durante la conferenza stampa che si è svolta oggi presso l'area eventi del Padiglione Italia nell'ambito del World Travel Market di Londra. L'Assessore al Turismo, Sport ed Eventi della Regione, Elvira Amata, ha presentato gli interventi strategici.

"Vogliamo che la Sicilia sia vissuta come esperienza a tutto tondo, non solo come destinazione turistica" ha dichiarato l'Assessore Amata, commentando l'aumento significativo delle presenze registrato nel 2024. Dati alla mano, la Sicilia segna una crescita complessiva del 4,7% rispetto al 2023, con un incremento dell'11,1% delle presenze straniere e un +2,8% dal mercato britannico. "Le politiche di destagionalizzazione che abbiamo avviato stanno dando i loro frutti, come dimostra la crescita del 22,9% delle presenze internazionali registrate tra gennaio e marzo 2024" ha aggiunto Amata, sottolineando come questa distribuzione più equilibrata del turismo durante l'anno sia favorita da una calendarizzazione attenta di eventi culturali e sportivi.

Tra gli appuntamenti più rilevanti che saranno riproposti nel 2025 figurano il Sicilia Jazz Festival, la Settimana di Musica Sacra e le Celebrazioni Belliniane, insieme a una serie di manifestazioni pensate per attrarre turismo di qualità nei mesi di bassa stagione. Il piano prevede azioni specifiche per il turismo culturale, con una forte collaborazione con l'Assessorato ai Beni Culturali. Anche il segmento enogastronomico riveste un ruolo strategico, basti pensare che nel 2025 la Sicilia sarà la prima regione italiana a ricevere il riconoscimento di "Regione europea della gastronomia", assegnato dall'International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism. "È un orgoglio poter rappresentare la Sicilia come la culla di una tradizione gastronomica unica, risultato di influenze culturali secolari" ha affermato Amata. "Questo riconoscimento è il frutto del nostro impegno nel promuovere un'offerta enogastronomica di altissima qualità".

Oltre all'Assessore Amata, alla conferenza hanno partecipato alcuni tra i più importanti rappresentanti della filiera turistica siciliana



