Solo per Lelio, rassegna dedicata a Lelio Giannetto a Palermo

Si chiama "Solo per Lelio" la rassegna che vede un mese di concerti, performance, danza e presentazioni di libri, in programma dal 23 novembre al 19 dicembre, dedicata a Lelio Giannetto, musicista scomparso nel 2020. Il cartellone si apre domenica 23 novembre, alle 18,30, alla Sala Perriera ai Cantieri culturali alla Zisa di Palermo, con l'inaugurazione della personale "Segni sonori" del compositore Luigi Esposito e la presentazione del libro "Pittografia musicale". Poi prosegue con "Micrographia", manuale delle cartografie potenziali di Frédérique Ait-Touati affidata ai pianisti francesi Frederic Blondy e Alvise Sinivia (1 dicembre). Poi Giovanna Velardi (11 dicembre) sui suoni di Angelo Sicurella e l'elettronica di Alfredo Giammanco (14 dicembre). La rassegna proseguirà con le chitarre elettriche a solo e in trio di Luca Nostro, Marco Cappelli e Guillaume Gargaud (29 e 30 novembre) tra improvvisazioni, composizioni e trascrizioni. Gabriele Catalanotto, interpreterà Bach a Berio (5 dicembre); l'organista giapponese Megumi Hamaya (6 dicembre, alla parrocchia di Sant'Eugenio). In programma anche tre concerti per flauto ed elettronica: la composizione per flauti, bottiglie, tubi sonori, registri, canne d'organo e Sho (organo a bocca asiatico) di Peter Ablinger, austriaco di stanza a Berlino, creata con Erik Drescher (7 dicembre); le illuminazioni electroacoustic instant composition di Gianni Trovalusci (flauti e tubi sonori) e Luigi Ceccarelli (live electronics) il 13 dicembre; e "Glossario dell'arcipelago", recital di Alessandro Lo Giudice, regia e composizione di Giovanni Damiani (18 dicembre). La rassegna prosegue il 15 dicembre con Benedetto Basile e la presentazione del libro di Lawrence "Butch" Morris, poi il 19 dicembre Edoardo Marraffa con la Sicilian Improviser Orchestra con un tributo finale a Giannetto e la sua orchestra.





